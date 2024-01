La BCF Arena accueillera SCH, Gims et Bryan Adams

Après le spectacle de patinage artistique Art On Ice, la BCF Arena se transformera pour la première fois en salle de concert les 24 et 25 mai pour le Bellarena Events. Le vendredi 24 mai sera placé sous le signe du hip-hop avec les présences de Gims, SCH et Grand Corps Malade. Le lendemain, le chanteur canadien Bryan Adams se produira dans la patinoire fribourgeoise en compagnie de Seraina Telli.

Les billets sont disponibles avec un prix de départ de 90 francs. Un deuxième week-end de concerts est déjà prévu pour les 8 et 9 novembre. Patrick Biolley