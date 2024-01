La Nocturne, malgré la météo

SKI-ALPINISME. Les douces températures n’auront pas raison de la 22e édition de la Nocturne de La Berra ce samedi, selon le président d’organisation Francis Bielmann. La course débutera à 18 h 30 au départ des installations et proposera un tracé de 4,7 kilomètres pour 715 mètres de dénivelé positif. Lors de la dernière épreuve en 2022, les skieursalpinistes d’Estavannens Séverine Girard et Mathieu Pharisa s’étaient imposés. «Je serais content avec une cinquantaine de participants», confie Francis Bielmann. En 2019, l’événement en avait attiré 140. Les inscriptions seront encore possibles sur place. VT