Le Conseil d’Etat lance sa campagne en vue de la votation sur les TPF

Aider les Transports publics fribourgeois à améliorer leur offre et, surtout, à décarboner une partie de la flotte, tel est l’objectif du Conseil d’Etat en augmentant son capital-actions auprès des TPF de 60 millions de francs. Le Grand Conseil avait d’ailleurs approuvé ce plan par 83 voix contre 13 et une abstention. Le peuple votera le 3 mars prochain sur le sujet et le gouvernement a lancé sa campagne ce mercredi.

Des véhicules moins bruyants et plus propres, de nouvelles gares routières, le remplacement de rails ou encore la création de parcs relais, voici les objectifs des TPF auxquels adhère le Conseil d’Etat. L’apport financier permettra à la régie de transports d’avoir «les crédits nécessaires à des conditions avantageuses. Les TPF et donc les pouvoirs publics auront moins…