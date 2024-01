Le Freeride World Tour, nouvelle aire de jeu de Thibault Magnin

Thibault Magnin fait ses grands débuts sur le Freeride World Tour ce week-end à Verbier.

L’Hispano-Bullois de 23 ans a toujours voulu transférer ses qualités de freestyleur vers le freeride.

Vice-champion du monde 2023, le Nidwaldien Maxime Chabloz est confiant pour le néophyte.

GLENN RAY

SKI FREERIDE. «Quand on m’a proposé de participer au Freeride World Tour, je ne pouvais pas dire non. J’en rêve depuis tout petit.» Un rêve qui prendra forme ce week-end à Verbier pour Thibault Magnin. Non sans une pointe d’appréhension. «Le Bec-des-Rosses, c’est la face la plus redoutée du tour. Il y a forcément un peu de peur, mais ça fait aussi partie du jeu.»

Le Bullois de 23 ans aurait dû faire le grand saut en Espagne, le pays qu’il représente. Les conditions d’enneigement en ayant décidé…