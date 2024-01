Les seniors conviés à un speed dating à Farvagny

FARVAGNY. Les plus de 65 ans qui ont envie de faire des rencontres ont rendez-vous à Farvagny samedi. Au restaurant La Pinte, de 14 h à 17 h, ce sera l’heure du speed dating. Derrière cette initiative, soutenue par Pro Senectute, se trouve la Romontoise Keziah Perez. «Je fais cela bénévolement, pour tenir une promesse faite à ma grand-mère. Elle est veuve depuis quelques années et se sent seule. Elle a accepté de participer à différentes activités, mais si rien ne fonctionnait pour elle, je devais organiser ce speed dating.» Les 40 inscriptions sont déjà remplies, avec une parfaite parité et une liste d’attente, pour cette première dans le canton. «J’ai été très touchée par les témoignages que j’ai reçus après avoir lancé cet événement. Il y a un vrai besoin.» XS