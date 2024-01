Nouveau défi pour Romain Sottas

HIPPISME. Romain Sottas (photo) a annoncé jeudi son départ du centre équestre de Marsens. Dès le 1er mars, le cavalier et entraîneur grué- rien relèvera un nouveau défi en Belgique. «Je ne pars pas fâché, attention, précise le cavalier de 36 ans. C’est une décision que nous avons prise avec ma femme Leticia, mais aussi un choix de carrière. La Belgique est une Mecque du sport hippique et j’ai encore des ambitions de Coupe des Nations.»

Un choix sportif, mais aussi économique. «Le but était également de nous rapprocher du cœur de l’action et des transactions au niveau européen.» Accompagné de ses chevaux, Romain Sottas prendra ses quartiers au haras du Grand Champ, à Enghien, dans des installations appartenant à Frantz Ducci. «Je travaille avec lui depuis quelques années et nous avons la…