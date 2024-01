Plus de 63 000 personnes au Festival des lumières de Morat 2024

Avec plus de 63 000 visiteurs en douze jours, la huitième édition du Festival des lumières s’est achevée dimanche à Morat «sur un bilan très réjouissant», soulignent les organisateurs dans un communiqué. Cette affluence représente une hausse de 24% par rapport à l’année dernière. Plus de 20 installations d’artistes suisses et internationaux étaient disposées le long d’un parcours en vieille ville et sur les rives du lac. Les performances live ont elles aussi rencontré le succès, à l’image de Tanz der Schatten, par le groupe de danse ukrainien Verba Shadow, applaudi par un total de 15 000 personnes à l’église allemande. «Ce résultat positif permet aux responsables d’envisager l’avenir avec confiance et de se rapprocher de l’objectif de faire de Morat la capitale suisse de la lumière»,…