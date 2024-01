Pour les photographes de Lyon, regarde! se dit chabe!

LIVRES

Collectif

CHABE! N°2, LYON PAR SES PHOTOGRAPHES

L’Arrière-Cour, 128 pages

Quelle idée géniale pour mettre en valeur les photographes d’une région! A Lyon, le collectif L’Arrière-Cour vient de publier le second volume de sa revue Chabe!, qui peut se traduire par «regarde!» en dialecte local. Le concept est d’une simplicité pertinente: les photographes choisissent et proposent leur sujet. Et, main dans la main, les journalistes imaginent la forme la plus appropriée pour «transmettre» leur démarche.

Dans un format un peu plus grand que le poche, 19 photographes livrent ainsi leur vision intimement liée à leur ville. Fanny Vandecandelaere évoque le Gros Caillou de la Croix-Rousse pour parler de la fonte des glaciers. Nicola Vigilanti rend un hommage sensible aux sans-abri du quartier de…