Qu’auriez-vous fait à leur place?

FILM. Sorti le 4 janvier, le film Le cercle des neiges, signé de l’Espagnol Juan Antonio Bayona, cartonne sur Netflix. Pourtant, ce n’est pas la première fois que la littérature et le cinéma s’intéressent à cette histoire qui a marqué le monde entier. Pour rappel: le 13 octobre 1972, le vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 de la Force aérienne uruguayenne s’écrase dans la cordillère des Andes, dans un vol reliant Montevideo (Uruguay) à Santiago, au Chili. A son bord, l’équipe de rugby des Old Christians, ainsi que des parents et amis des joueurs.

Sur les 45 passagers et membres d’équipage, 17 meurent lors de l’accident ou juste après et 12 dans les deux mois suivants, dont huit dans une avalanche qui ensevelit la carcasse de l’appareil. Pendant plus de deux mois, sans eau et sans nourriture,…