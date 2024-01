Romont: plus de 200 badistes se sont affrontés à l’Open Glâne

BADMINTON. La 9e édition de l’Open Glâne s’est déroulée ce week-end à la salle Bicubic à Romont. Au total, 214 badistes se sont défiés tout au long de la compétition. Le joueur du LUC Ludovic Gilliéron (à gauche) a remporté la finale du tableau principal face à Rémy Perroset (BC Villars-sur-Glâne). Chez les dames, c’est la Valaisanne Lucie Pralong (à droite, BC Sion) qui s’est imposée face à la tête de série numéro 1 et coéquipière en club Elyne Marchon. Léo Mohamadi (BC Glâne et Gruyères) a gagné la catégorie H2, alors que les Glânois Robin Barras et David Lim ont fait de même dans le double masculin. Victoire également pour le duo du BC Glâne Sidonie Baechler et Nadine Schmid. GR