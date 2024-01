Ski de fond: Katja Rauber s’impose au semi de L’Etoile

Délocalisé du Crêt à La Cuva, le Semi-Marathon de L’Etoile a débouché dimanche sur une victoire gruérienne. La fondeuse du Ski-Club Im Fang Katja Rauber (photo, dossard rouge) a remporté la course féminine de 17,4 kilomètres en 57 minutes, devançant sa coéquipière Carine Brandt de près de six minutes. Erica Savary (SC Riaz) complète le podium. Côté masculin, sur la même distance, c’est Lars Mauron (SC Plasselb) qui s’est imposé en 48 minutes. Meilleur régional, le Marsensois du SC Riaz Quentin Morard a terminé 4e à plus de trois minutes de la tête. A noter également les succès de Salomé Deschenaux (Glisse-Club Romont) et de Julien Rossier (SC Riaz) en U16. La prochaine étape de la Coupe fribourgeoise, qui fera aussi office de championnat cantonal, est agendée au 10 février aux…