RTS 1, JEUDI, À 20 H 05

Passeurs, les trafiquants de l’exil

Alors que la Suisse s’attend à une arrivée record de migrants en 2024, Temps présent dévoile la sordide réalité des trafiquants de l’exil et l’ambiguïté des Etats à leur égard. Des trafiquants dont les réfugiés, notamment afghans, sont les premières victimes. Selon l’ONU, chaque année, le trafic de migrants rapporterait 10 milliards de dollars aux passeurs. Les migrants, eux, paient toujours plus cher, et parfois de leur vie, leur périple vers l’Europe. ■