«J’ai versé une petite larme»

SKICROSS. Thomas Kolly a décroché samedi à Saint-Moritz le premier succès de sa carrière en course FIS. «C’est un exploit de gagner trois semaines après mon retour de blessure, savoure le skicrosseur d’Hauteville. Il y avait beaucoup d’émotions à l’arrivée et j’ai versé ma petite larme.» Deuxième de la seconde course le lendemain, le Gruérien de 20 ans a vécu un week-end idéal.

Dans la station grisonne, Thomas Kolly a pourtant eu «du mal avec le vent et le brouillard lors des entraînements. Heureusement, j’ai réussi le meilleur temps des qualifications samedi. J’étais tout feu tout flamme et je suis parvenu à faire preuve de constance en produisant mon meilleur ski en course.»

Une régularité qu’il espère conserver ces jeudi et vendredi aux Contamines (France). «J’ai le sentiment que…