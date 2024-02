RTS1, MERCREDI, À 20 H 05

Maladies auto-immunes: la faute aux virus?

Les virus sont de plus en plus accusés d’être les déclencheurs de maladies auto-immunes chez des personnes prédisposées génétiquement. Ainsi la sclérose en plaques apparait comme une complication rare de l’infection par le virus Epstein Barr. De même, le virus Coxsackie B semble un facteur majeur dans la survenue du diabète de type 1 chez l’enfant. En limitant ces infections virales par des vaccins ciblés, serait-il possible de prévenir certaines maladies auto-immunes?

Pieds sur l’airbag: passagers broyés!

Trop peu de passagers à l’avant d’une voiture sont conscients du danger de poser ses pieds sur le tableau de bord. L’explosion de l’airbag peut, même dans un accident à faible vitesse, provoquer de très graves blessures…