André Schoenenweid dirigera la promotion foncière du canton de Fribourg

Le Conseil d’Etat a nommé André Schoenenweid à la tête de l’Etablissement cantonal de promotion foncière (ECPF). L’ancien député et président du parti cantonal du Centre entrera «prochainement» en fonction. Il aura pour mission de «poursuivre le développement des sites gérés par l’ECPF, où des projets de grande envergure sont sur les rails», précise l’organe cantonal dans un communiqué.

Parmi eux figure le campus Agrico de St-Aubin, qui lui est déjà familier. De par son ancienne fonction de président des commissions parlementaires, «il a accompagné l’achat du site en 2017, puis l’élaboration du crédit de développement du Campus en 2020.» L’ECPF attend de son futur directeur qu’il fasse du canton de Fribourg le «leader national de la bioéconomie».

A l'EPFL

André Schoenenweid dispose d’un diplôme d’ingénieur électricien de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. Il travaille depuis 1999 à l’Ecole polytechnique fédérale dans le domaine «immobilier et infrastructures». Secteur dans lequel il a notamment été responsable du bureau d’études et chef de projet durant plusieurs années.

Le Fribourgeois de 62 ans était également en charge de la gestion de projets au sein de l’état-major général de l’armée et était vice-président du conseil d’administration de l’Hôpital fribourgeois. «Toutes les compétences acquises dans la planification et la gestion de projets immobiliers complexes et en matière de développement durable lui permettront d’œuvrer efficacement à la croissance des sites gérés par l’ECPF», se réjouit l’ECPF. Elodie Fessler