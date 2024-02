Arnaque: Il se fait délester de plus de 600’000 francs «par amour»

Ne jamais croire ce que l’on vous dit sur internet. Ce quinquagénaire l’a appris à ses dépens. En 2016, alors âgé de 46 ans, il est contacté sur les réseaux sociaux par un arnaqueur ou une arnaqueuse arborant un faux profil de femme. Rapidement, celle qu’il croit amoureuse de lui, lui fait part de ses difficultés financières et le déleste de plus de 600’000 francs sur une période de plus de huit ans.

La victime a déposé une plainte la semaine dernière, une enquête a été ouverte. La police cantonale profite de cette histoire pour mettre en garde contre les «arnaques aux sentiments». Elle rappelle aussi qu’il ne faut jamais se fier aux personnes que l’on ne connaît que par internet et ne jamais transférer un paiement à quelqu’un dont on ne connaît pas la fiabilité. «Si vous constatez qu’un proche est pris dans une telle relation, discutez-en pour lui faire comprendre qu’il s’agit d’une escroquerie», ajoute la police cantonale en rappelant que dans un tel cas, il faut déposer une plainte pénale auprès d’elle. Patrick Biolley