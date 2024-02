Avec son équipe, Pierre-Alain Tercier remporte le championnat de Suisse de curling en fauteuil roulant

CURLING EN FAUTEUIL ROULANT. Le Gruérien Pierre-Alain Tercier, ainsi que Stéphanie Combremont (Villarssur-Glâne), Mélanie Villars (Worb) et Hans Burgener (Grindelwald), ont remporté le championnat de Suisse par équipes de curling en fauteuil roulant. Le quatuor de Gruyère-Berne, formé il y a trois ans et coaché par le Tourain Konstantin Schmaeh, a été sacré dans la capitale le week-end dernier. Il s’agit de son premier titre de champion. Associé à Mélanie Villars, le citoyen du Bry de 50 ans avait obtenu la 3e place nationale en double mixte deux semaines auparavant à Wetzikon (ZH). Les deux premiers duos ayant renoncé à s’y rendre, Mélanie Villars et Pierre-Alain Tercier participeront aux Mondiaux de Gangneung (Corée du Sud). La compétition se déroulera du 10 au 16 mars prochains. MM