Béatrice Kaeser est la nouvelle directrice de REPER

La nouvelle directrice de REPER se nomme Béatrice Kaeser. Parfaitement bilingue, elle œuvrait jusqu’alors comme coresponsable du département Migration et Intégration de Caritas Suisse, annonce l’association dans un communiqué.

Egalement ancienne juge de paix, elle remplacera donc le 1er juillet Philippe Cotting qui part à la retraite après 34 ans de bons et loyaux services pour l’association qui a notamment comme but de prévenir les dépendances et les comportements à risque chez les jeunes.

Béatrice Kaeser a été choisie, selon REPER, pour «son expérience confirmée en gestion d’équipe, sa très bonne connaissance du terrain fribourgeois, ses compétences en travail social» et ses qualités humaines. Geoffroy Brändlin