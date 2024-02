COURSE À PIED. La FriRunCup a débuté par le Cross de Farvagny dimanche. Comme l’an dernier, le Gruérien Jérémy Schouwey a pris la 2e place, devancé de trente secondes par le junior Matthieu Bührer (23’28 pour 7 km). Victoire chez les dames de la locale Marion Monney (19’59 pour 5 km). Pointée à 2’30, la Veveysanne Céline Pittet a fini 4e et meilleure régionale. Le peloton fribourgeois se retrouvera en avril à Heitenried pour la Coupe fribourgeoise, et à Bulle pour la Coupe La Gruyère. QD