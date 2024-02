A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Nouilles instantanées: de la malbouffe aux parfums d’Asie

Elles se sont hissées au rang de reines des repas vite faits: les nouilles instantanées, vendues séchées avec des petits sachets de condiments chargés de saveurs épicées, affichant des goûts de crevettes, poulet ou autre. Des plats d’allure simple et pas trop malsaine. Hélas! Ces préparations, très prisées par les jeunes, regorgent de graisses et d’additifs. Elles se rangent ainsi au rayon de la malbouffe – et n’ont pas grand-chose à voir avec les traditionnelles nouilles japonaises qui sont à leur origine. ■