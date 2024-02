Boris Mbala: «J’aurais dû plus réfléchir»

Avant ses retrouvailles avec Fribourg Olympic ce dimanche, Boris Mbala est revenu sur sa mésaventure en Lituanie. Interview du basketteur écharlensois des Lions de Genève.

VALENTIN THIÉRY

BASKETBALL. Le baptême à l’étranger de Boris Mbala est parti en cacahuète. L’été dernier, le basketteur écharlensois avait signé pour une année à Gargždai en division 1 lituanienne, mais a quitté le club en décembre. La cause: les énormes difficultés financières de son employeur, qui a d’ailleurs annoncé sa faillite ce mercredi. De retour en Suisse, l’arrière de 28 ans évolue sous le maillot des Lions de Genève. Et qui se dressera sur la route du Gruérien ce dimanche (16 h) en Ligue nationale A? Le leader incontesté Fribourg Olympic, son équipe de cœur dont il était le capitaine et avec laquelle il a…