Bulle: La formation professionnelle en vedette du Salon Energissima

Le Salon Energissima investira Espace Gruyère du 18 au 21 avril. Dédié aux solutions durables en matière de construction, d’habitat et de mobilité, il prévoit des conférences, des conseils, des découverts et divers événements destinés au grand public, aux professionnels, ainsi qu’aux politiques. Cette année, un focus particulier est mis sur les jeunes et la formation professionnelle, car la filière «a besoin de bras et de cerveau», indiquent les organisateurs.

La journée du vendredi sera dédiée à cette thématique. Les élèves des cycles d’orientation, ainsi que des étudiants des écoles professionnelles, des collèges, des hautes écoles et des universités sont invités à découvrir «les opportunités de carrière qu’offre ce domaine en pleine expansion».

La société WattEd proposera deux ateliers…