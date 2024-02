Bulle: La police arrête deux équipes de voleurs présumés

Jeudi 15 février a été une journée prolifique pour la lutte contre le vol à Bulle. Dans un communiqué, la Police cantonale annonce avoir tout d’abord arrêté deux voleurs présumés en ville. Âgés de 23 et 29 ans, ils ont été interpellés peu après un vol à l’étalage commis vers 11h30 dans un magasin de la rue de l’Europe. Selon les forces de l’ordre, les deux hommes ont reconnu avoir volé des parfums et des produits cosmétiques qui se trouvaient en leur possession. Ils sont en situation irrégulière en Suisse.

Plus tard, autour de 17h30, une autre patrouille de police a remarqué le comportement suspect de deux personnes dans des magasins de Pôle Sud à Bulle, puis dans une autre zone commerciale. La police a ainsi décidé d’intervenir et de contrôler les deux trentenaires, ainsi que leur chauffeur. «Plusieurs vêtements volés ont été retrouvés dans l’habitacle du véhicule», informe la Police cantonale qui confirme que les auteurs présumés seront dénoncés au Ministère public et qu'«aucun lien entre les deux groupes n’a été établi». Geoffroy Brändlin