SKI ALPIN. En Coupe fribourgeoise de ski alpin, la Châteloise Amélie Pignat (SC Châtel-Saint-Denis) s’est imposée dimanche avec les élites au Jaun dans l’épreuve du slalom géant. Le Châtelois Robin Chaperon (senior I) et le Damounais Ethan Girardet (junior) ont respectivement remporté leur course. Chez les U16, au Lac-Noir, la skieuse de La Berra Lucile Bapst s’est imposée à deux reprises. Les adultes se retrouveront au Jaun les 10 et 11 février et les enfants le 24 février. CPF