Charmey: La nouvelle patinoire de La Scie officiellement inaugurée à la Tzintre

Habitants de la vallée de la Jogne, joueurs du club de hockey de Charmey et touristes ont déjà pu la tester depuis le début de la saison. Mais la nouvelle patinoire de La Scie, à La Tzintre, a été inaugurée hier soir. Conseillère communale chargée des finances, de l’environnement, du tourisme et du Parc naturel régional, Sophie Moret a relevé les qualités de l’infrastructure. Notamment le «groupe froid de dernière génération, plus efficace énergétiquement et qui permet une récupération de la chaleur pour chauffer le bâtiment de La Scie». Elle se réjouit également de l’apport touristique de l’installation pour la région. Pour rappel, le Conseil général de Val-de-Charmey avait accepté un montant de 450 000 francs en décembre 2022 pour rénover la patinoire (La Gruyère du 15 décembre 2022).…