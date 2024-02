Comment Châtel-Saint-Denis a vécu la Grand Guerre

Malgré sa neutralité, la Suisse a été impactée par la Grande Guerre. Les communes, notamment, ont dû s’adapter. La Veveysanne Elena Pilloud l’a illustré dans un travail de mémoire. Elle s’est plongée dans les archives de la ville de Châtel-Saint-Denis, qui s’est métamorphosée entre le début du conflit en 1914 et son terme en 1918.

VALENTIN CASTELLA

HISTOIRE. On a tous en mémoire certaines images de la Première Guerre mondiale. Les tranchées, les incessants tirs d’obus et les no man’s land où allaient mourir les soldats. Du fait de sa neutralité, la Suisse est logiquement absente de ces archives. Excepté peut-être par quelques photos de frontières gardées par l’armée.

Pourtant, le conflit qui a sévi entre 1914 et 1918 a fortement impacté le pays. Historienne aux archives fédérales à Berne,…