Commerce équitable: Un magasin du Monde ouvre à Bulle

Les Bullois l’avaient vu fermer en 2007 après trente ans de fonctionnement, la faute à un manque de bénévoles. Le voilà renaître de ses cendres. Un nouveau magasin du Monde ouvrira le 6 mars prochain au centre-ville, à la rue de Gruyères 9.

Cafés, thés, chocolats: des produits alimentaires et artisanaux issus du commerce équitable des pays du Sud et majoritairement de l’agriculture biologique seront proposés. Quelque 25 bénévoles domiciliés dans la région assureront le fonctionnement de la boutique. «Nous avons tenu un stand durant trois jours lors du marché de Noël de Bulle pour nous faire connaître et c’était un franc succès, précise Sylvie Millasson, présidente de l’association du Magasin du Monde de Bulle. Cela nous a encouragés à poursuivre notre projet de magasin.»

Ce dernier sera ouvert le mercredi après-midi (14 h à 18 h), le jeudi et le vendredi (10 h à 12 h et 14 h à 18 h), ainsi que le samedi (10 h à 12 h). Il s’agit du 35e point de vente ouvert par l’association romande des Magasins du Monde, qui fête cette année son 50e anniversaire. Elodie Fessler