Découverte à l’Unifr: Des médicaments pour réduire les effets de l’âge sur le cerveau

Douleurs musculaires, articulaires ou pertes de mémoires. L’âge se fait ressentir sous différentes formes chez les aînés.

Une équipe de scientifiques de l’Université de Fribourg a décidé de s’atteler à ce problème, en collaboration avec un centre de recherche espagnol, est-il annoncé dans un communiqué. Travaillant sur l’inflammation que peut provoquer le non-nettoyage des déchets cellulaires dans le cerveau et qui s’accélère avec l’âge, les chercheurs ont tenté de dynamiser le processus de nettoyage avec une substance. Nommée «urolithin A», elle a été administrée à des souris âgées. Résultat: les rongeurs ayant reçu le médicament «ont présenté des niveaux d’inflammation plus faibles à la fin du traitement». Et leurs fonctions cognitives, visuelles et motrices se sont améliorées.

L’opération a ensuite été répétée dans des cultures de cellules de donneurs humains âgés. Les chercheurs ont observé les mêmes résultats. Geoffroy Brändlin