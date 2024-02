Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE RECENSEMENT AGRICOLE, qui débute aujourd’hui, impose la mise à jour de leurs données aux détenteurs de bovins, chevaux, porcs, ovins, caprins, lamas, alpagas, volailles, abeilles, daims et cerfs rouge détenus en enclos. Comment procéder? En ligne… Oui, mais où se trouve le formulaire à remplir? Sous le menu déroulant «arche de Noé».

À CHACUNE SES DIFFICULTÉS. L’armée ukrainienne manque de munitions, la suisse de liquidités. C’est quoi une armée de milice? Des brigades qui ont des fins de mois difficiles, comme les citoyens soldats qui les composent.

CONSEIL AVISÉ reçu dans ma boîte mail: «Attention à l’épuisement émotionnel. Des solutions existent.» Ah bon? Et parmi ces solutions proposées: «Passer du temps avec la nature.» Tiens, on ne dit plus «dans la nature»,…