Des films pour sensibiliser à la montagne

FESTIVAL. Le film comme outil de sensibilisation à «la beauté de la nature vierge des montagnes» et à la menace qui pèse sur leurs épaules de roches. C’est le but poursuivi par Films for the mountains (ou Filme für die Berge, en allemand) qui se déroule sur quatre soirées, du 21 février au 8 mars, essentiellement au Musée alpin suisse à Berne. Ce festival est un projet commun de Mountain Wilderness Switzerland et de Films for the Earth. Les thèmes traités par ces films sont aussi variés que l’expérience vécue, l’espace de vie en montagne, ou l’ecopoint, une nouvelle notion d’escalade qui en inclut l’approche par des moyens équitables (transports en commun, vélo, bateau, pied). Le 28 février et le 6 mars, le film sera suivi d’un programme d’accompagnement informatif sous forme de…