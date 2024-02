Des jeunes s’affronteront en débattant dans la salle du Grand Conseil

L’Hôtel cantonal accueillera 36 jeunes orateurs le 24 février à l’occasion de la finale régionale de La jeunesse débat. Conduit par la Young Enterprise Switzerland (YES), ce programme de formation aide les élèves à se construire une opinion fondée sur des sujets d’actualité et de société.

Les meilleurs débatteurs en herbe de la région qui s’affronteront proviennent des CO de Sarine Ouest, de Bulle, de la Veveyse, de Jolimont et de Domdidier. Mais également des collèges de Gambach et de Saint-Michel, ainsi que du Gymnase de Bienne et du Jura bernois.

Finale nationale à Berne

Âgés de 12 à 18 ans, ils devront se positionner (selon un tirage au sort) sur des sujets variés sur lesquels ils ont pu se renseigner: interdiction d’utiliser des appareils électroniques privés dans les écoles primaires,…