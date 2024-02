Noémie Kolly souffle le chaud et le froid cette saison. Et ça s’est confirmé en début de semaine à La Thuile. En Coupe d’Europe en Italie, la Rochoise n’a d’abord pas terminé le super-G de lundi, avant d’égaler son meilleur classement à ce niveau avec une sixième place sur celui de mardi. Suffisant pour espérer une place en Coupe du monde à Crans-Montana dès le 14 février? «On verra. Il y a d’abord la Coupe d’Europe au même endroit ces samedi et dimanche», tempère la Gruérienne de 25 ans. VT