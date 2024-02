Equilibre: Le Nouvel opéra Fribourg et la Haute école de musique montent l’opérette Les aventures du roi Pausole

ÉQUILIBRE. En collaboration avec le Nouvel opéra Fribourg (NOF), la Haute Ecole de musique (HEMU) monte l’opérette d’Arthur Honegger, Les aventures du roi Pausole. Deux représentations sont prévues samedi et dimanche à Equilibre, avant deux autres à l’Opéra de Lausanne, fin avril.

Après Cosi fan tutte en 2021-2022, l’HEMU poursuit ainsi son «projet d’opéra bisannuel, une expérience inestimable pour les étudiant·es de l’institution», note le communiqué de presse. Il permet «de faire collaborer les chanteur·euses des sites de l’HEMU Fribourg-Freiburg et de l’HEMU Vaud. L’orchestre sera quant à lui constitué des étudiant·es instrumentistes des trois sites de l’HEMU.» La direction musicale a été confiée à Silvina Peruglia et la mise en scène à Robert Sandoz, qui avait déjà monté cette œuvre…