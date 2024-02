Fribourg décompte les jours avant les championnats du monde de hockey sur glace 2026

HOCKEY SUR GLACE. Les championnats du monde de hockey sur glace se tiendront du 15 au 31 mai 2026 à Fribourg. Pour organiser cet événement, la ville de Fribourg, l’Etat et le HC Fribourg-Gottéron ont décidé de travailler sous une seule bannière: l’Association CM 2026/Events & Legacy Fribourg-Switzerland. Elle a été présentée ce mercredi par son président de comité Romain Collaud, ses vice-présidents Pierre-Olivier Nobs et Yvan Haymoz (Riaz), et son bureau de direction avec, à sa tête, le citoyen de Corbières Marc-André Berset.

Parmi les missions fixées par la nouvelle structure, rendre le tournoi accessible à tous. «Si la politique tarifaire ne dépend pas de l’association, celle-ci a néanmoins pour but d’aider à attirer le plus de spectateurs possible dans la patinoire et ainsi de créer…