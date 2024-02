Ils avaient le quintal bon vivant

Il y a tout juste un siècle, le 9 mars 1924, Simon Glasson tirait cet incroyable portrait des membres du Club des Cent kilos de Bulle. Vingt-trois notables au surpoids assumé, témoins d’un autre temps et d’autres mœurs.

CHRISTOPHE DUTOIT

La semaine dernière, un fidèle lecteur de La Gruyère nous a fait parvenir ce tirage, avec un sympathique mot d’accompagnement. «Qu’est-ce qui pesait 108 kilos et 6 grammes le 9 mars 1924 à Bulle?» Réponse pour le moins énigmatique: «Le poids moyen d’un membre du Club des Cent kilos de Bulle…»

Sa missive précise que son «arrièregrand-père Jules Garin siège au centre du cliché et qu’il était le président». Et son père fut correspondant à La Gruyère et au Fribourg Illustré. Mais ça, c’est une autre histoire.

Avouons qu’il y a de quoi titiller notre…