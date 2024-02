L’attrait particulier de l’Oberland bernois

LOBHÖRNER. Cette fois-ci, on pousse la curiosité au-delà du col du Jaun. L’aventure s’écrira dans la région reculée du Soustal. Et elle pourrait être multisaisons. Car si on s’écoutait, on prendrait aussi bien le matériel de peau de phoque que celui de randonnée à pied ou encore celui d’escalade. On ne sait jamais, si on avait envie de rester plus longtemps que prévu dans cet Oberland de carte postale…

A ce sujet, on préfère d’entrée mettre en garde le lecteurrandonneur: aucun cliché ne lui sera épargné. Mieux vaut être préparé.

La balade commence à Isenfluh. On se laisse transporter par un petit téléphérique rouge jusqu’à Sulwald, belvédère de la vallée de Lauterbrunnen. A partir de là, les yeux n’en font plus qu’à leur tête, affolés par le

nombre de points de vue. Là, le trio gagnant…