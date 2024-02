L’intime, le monde et la colère

Trois ans après A nous, Noé Preszow sort un deuxième album qui confirme son talent d’auteur-compositeur-interprète. Observateur d’un monde à la dérive, il n’a rien perdu de son énergie, de sa sincérité et de son sens de la formule affûté.

ERIC BULLIARD

Il y a quelque chose de désuet, chez ce jeune chanteur belge. Noé Preszow ne s’est pas cherché un pseudonyme stylé, il assume son patronyme jusqu’à en préciser la prononciation dans le titre de son nouvel album: Prèchof. Loin des modes, il ne verse pas dans la pop-électro vintage et ne trafique pas sa voix à coups d’autotune ostentatoire. Il fait de la chanson à l’ancienne, franche et carrée, qui a des choses à dire sur son époque. De la chanson engagée en 2024? Oui, et ça fait un bien fou.

A l’été 2021, dans une étrange édition des…