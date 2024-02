La messe pour la paix de Karl Jenkins jouée à Bulle et Siviriez

Amputée de sa mélopée islamique par l’Eglise catholique de Fribourg, l’œuvre L’homme armé: une messe pour la paix du compositeur gallois Karl Jenkins sera finalement jouée dans son intégralité à Siviriez et à Bulle.

CONCERT. C’est un concert qui, malgré lui, a fait parler plus tôt que prévu. Les organisateurs respirent à nouveau: il sera finalement possible d’écouter une version intégrale de l’œuvre L’homme armé: une messe pour la paix les 2, 3 et 4 février dans les églises de Siviriez et de Bulle. Il y a dix jours, dans l’idée d’éviter «un questionnement, un malaise, voire des réactions d’une certaine violence autant de la part de catholiques que de musulmans qui, chacun, pourraient se sentir offensés ou dérangés», l’Eglise catholique avait décidé de censurer l’adhan, cite Le Temps. Cet…