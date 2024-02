La Nuit des musées de Fribourg change de pilote

Lancée un 2008 par le directeur de l’agence de communication Actalis Bruno Maillard, qui prend sa retraite, la Nuit des Musées de Fribourg sera désormais organisée par l’Association des musées du canton de Fribourg (AMCF). Plus précisément par Pauline Rouiller, fraîchement engagée en tant qu’administratrice et cheffe de projet. Une nomination qui découle d’un projet lancé l’an passé et financé par le Service de la culture de l’Etat, qui vise à professionnaliser la gestion de la faîtière des musées fribourgeois.

Diplômée d’un master en études muséales de l’Université de Neuchâtel, Pauline Rouiller a notamment travaillé au Musée gruérien, à Bulle, et au Musée des grenouilles, à Estavayer-le-Lac. Dans un communiqué, l’AMCF relève sa «connaissance solide du patrimoine fribourgeois» et les nombreux contacts qu’elle dispose avec les acteurs du monde culturel régional.

La Fribourgeoise devra également mettre en place une collaboration avec la Nuit des Musées du Sud du canton, organisée depuis 2014 par l’Association Musées en Gruyère, Glâne et Pays-d’Enhaut. L’AMCF précise que les deux manifestations garderont leurs spécificités et identités propres. «Le rapprochement permettra de mettre en commun certaines étapes de la gestion de ces événements et d’augmenter ainsi leur impact.»

Cette année, la Nuit des Musées de Fribourg aura lieu le 25 mai et celle du Sud du canton le 9 novembre. Elodie Fessler