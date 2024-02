Le Gruérien Zoltán Despond vit son rêve de violoncelliste professionnel

Depuis quatre ans, Zoltán Despond vit pleinement son rêve de violoncelliste professionnel indépendant. Passé par certaines des plus prestigieuses salles européennes, il joue ce dimanche à Corpataux. Rencontre avec ce Gruérien qui compare son activité à celle d’un sportif d’élite.

ÉRIC BULLIARD

MUSIQUE. Dans ce café bullois, il sourit quand on lui montre deux archives de La Gruyère. «Zoltán, le jeune violoncelliste qui vise les sommets», titrait le premier, en 2011. Il avait 19 ans. Cinq ans plus tard: «Au bout des doigts, le rêve d’une carrière de soliste.» Ce rêve, Zoltán Despond le vit aujourd’hui pleinement. Avec ses joies et ses difficultés, avec ce besoin de travail acharné qu’il évoque volontiers à l’occasion d’un concert donné ce dimanche à Corpataux (lire ci-dessous).

«Depuis 2020,…