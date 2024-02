Le Mouret: Deux entreprises fribourgeoises unissent leurs forces pour produire des pellets 100% locaux

Deux entreprises se sont unies pour produire et transporter des pellets exclusivement fribourgeois. Avec du bois suisse provenant de sociétés actives en Sarine, en Gruyère et en Veveyse.

VALENTIN CASTELLA

LE MOURET. Le hasard fait parfois bien les choses. L’adage vaut notamment pour Ismaël Mivelaz et Benjamin Gaillard. Travaillant à Marly dans la distribution de carburant, ce dernier souhaitait diversifier son offre en s’orientant vers l’énergie verte, et notamment le transport de pellets. Un produit dérivé du bois utilisé pour le chauffage que le patron de Mivelaz Bois SA fabrique justement. Et il officie à quelques kilomètres de son siège, au Mouret. Ensemble, ils ont lancé cette semaine un nouveau produit: les pellets du Dzodzet. En référence à une production 100% fribourgeoise.

C’est…