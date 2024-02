Les familles d’accueil fribourgeoises attendent un geste politique

«On ne naît pas famille d’accueil, on le devient!» Dans un communiqué diffusé mardi, la FAF (Familles d’accueil fribourgeoises) tient à rappeler l’engagement de ces foyers qui «participent pleinement au dispositif de protection de l’enfance et de la jeunesse». L’association souligne également que le placement en famille d’accueil n’est actuellement plus possible par manque de place.

Fin novembre, une motion a été déposée par la députée verte Liliane Galley (Fribourg) et l’UDF Ivan Thévoz (Russy) avec l’appui de la FAF. Nommé «Pour un meilleur soutien des familles d’accueil», le texte demande notamment le développement d’un soutien spécialisé et une meilleure indemnisation de l’engagement des familles d’accueil. «Elles ne s’engagent pas pour l’argent, mais le montant perçu peut…