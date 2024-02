Les meilleurs tireurs à 10 mètres ont rendez-vous à La Roche pour les finales cantonales

Les finales cantonales de tir à 10 mètres se dérouleront de vendredi à dimanche à La Roche. Un joli défi pour La Villageoise, la petite société organisatrice basée à Pont-la-Ville.

VALENTIN THIÉRY

TIR. Après Attalens en 2023, La Roche accueille les finales fribourgeoises de tir à 10 m au pistolet et à la carabine à air comprimé à partir de ce vendredi, dans la halle sport et culture. Cette année, la société La Villageoise de Pont-la-Ville organise l’événement. Un sacré challenge pour la structure de près de 20 membres, l’une des plus petites du canton. «Les comités de La Villageoise et de ces finales sont les mêmes. Durant l’année, on cumule donc les rôles. Chacun doit mettre la main à la pâte. Même certains de nos proches vont nous aider», explique Loïc Gremaud, président de la société…