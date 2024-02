Ludique et accessible, le padel séduit jusqu’en Gruyère

Le premier tournoi du Gruyère Padel Club a réuni dimanche 32 joueurs.

Président du club gruérien, Grégory Cueto évoque cette discipline en plein essor.

En retard sur le sud de l’Europe, la Suisse connaît une croissance tardive mais forte.

CORENTIN PFISTER

PADEL. A l’intérieur des cages de verre, cris de délivrance et encouragements entre coéquipiers ont résonné dimanche au centre de tennis de Bulle. Le premier tournoi du Gruyère Padel Club s’est déroulé dans une ambiance oscillant entre détente et concentration. Absorbées par leur match, les équipes ne se sont pas fait de cadeau. «Allez, on se concentre maintenant», lance un athlète à son binôme avant de se préparer à servir.

Dernière née du centre de tennis de Bulle, la halle de padel et ses deux pistes ont réuni 32 joueurs. La première…