Mézières: Eric Girardin quitte le Conseil communal

Une page se tourne dans la vie politique de Mézières. Le conseiller communal Eric Girardin a remis sa démission le 29 janvier, avec effet immédiat et pour des raisons personnelles, a annoncé la commune sur son site internet. Il a siégé treize ans à l’exécutif, dont quelques années au poste de syndic. Fait marquant de ses années en politique: en 2015, il avait dû s’adapter, avec son collègue Silvio Keller, au départ en bloc de cinq conseillers communaux. Ces derniers avaient claqué la porte à cause du refus populaire de la proposition de fusion avec Romont et Billens-Hennens.

Une élection complémentaire est agendée le 7 avril. Il est possible de déposer sa candidature jusqu’au lundi 26 février à 12h. Geoffroy Brändlin