Masterplan: Des géants de bois pour booster le tourisme en Veveyse

Visant à développer l’offre touristique toute l’année dans le district de la Veveyse, le Masterplan a franchi une étape clé. Sa mouture 2024 a été validée le 8 février par la Conférence des syndics, communique ce mercredi l’Association des communes de la Veveyse (ACV). Cette dernière pilote ce projet qui avait été lancé en 2019 et élaboré dans un premier temps par les sociétés de remontées mécaniques Monte-Pente Corbetta et Skilift Rathvel. Au total, «une quarantaine de mesures fortes» sont prévues.

Intitulé «Le Monde des géants de la Veveyse», le Masterplan 4 saisons prévoit notamment l’installation de quatre structures en bois représentant des personnages mesurant entre 12 et 18 mètres. Développées en collaboration avec une agence lucernoise, elles mettront en avant des thématiques précises et feront «écho à la tradition, à l’histoire et aux caractéristiques de la Veveyse».

Fromagère et piste de luge

Trois géants prendraient place aux Paccots. Parmi eux un armailli dont la tête serait utilisée comme plateforme d’observation. Au Niremont, les visiteurs pourraient suivre la fabrication de fromage d’alpage dans «le ventre d’une fromagère». L’ACV précise que davantage de géants pourraient venir s’établir dans l’ensemble du district. D’autres attractions sont prévues dans le Masterplan, dont une piste de luge en bois sur rail.

L’ACV peut désormais entrer dans la phase de développement dudit Masterplan. Plusieurs rencontres avec les partenaires régionaux concernés auront lieu dans les prochains mois. Il s’agira notamment d’affiner les contours du projet, de finaliser la planification, d’établir un business plan et de rechercher des financements. Elodie Fessler