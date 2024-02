Musée gruérien: Les signatures sont vérifiées, le référendum a abouti

MUSÉE GRUÉRIEN. C’est maintenant officiel, le référendum de l’UDC bulloise sur le Musée gruérien a abouti. Les signatures ont été vérifiées: 1801 paraphes valables sur les 2011 récoltés. Pour rappel, 1747 étaient nécessaires. Le parti a été informé de la nouvelle hier après-midi: «C’est une immense satisfaction, réagit le conseiller général UDC Yvan Roeske. On se réjouit de pouvoir débattre de cet investissement et, plus globalement, de la politique d’investissement de la commune sur les objets importants.» Le conseiller général ajoute que les citoyens seront conviés aux urnes le 9 juin. Contactée, la ville de Bulle confirme ces informations. AD