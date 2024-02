Musique: Lucien Mullener décroche la résidence artistique «Jean Tinguely»

La Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) a désigné le lauréat de sa résidence artistique «Jean Tinguely». Il s’agit du Fribourgeois Lucien Mullener, qui a convaincu «à l’unanimité le jury» grâce à la qualité de son projet musical, communique ce mercredi la DFAC. Le batteur pourra ainsi séjourner à Paris du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 pour composer «un répertoire centré sur l’exploration acoustique et l’utilisation mélodique de la batterie». En résulteront un enregistrement et une série de concerts.

Issu d’une famille de musiciens, Lucien Mullener s’est formé au Conservatoire de Fribourg, puis à la Haute Ecole de musique de Lausanne. «Musicien versatile et inventif, il est très actif sur scène comme en studio et effectue chaque année une centaine de concerts en Suisse et en Europe.» Âgé de 25 ans, il expérimente son jeu à travers le jazz, le blues, la musique électronique, expérimentale, latine ou encore l’afrobeat. Egalement artiste, sa sœur Manon Mullener a par ailleurs récemment décroché la bourse de mobilité 2024 du canton.

L’atelier-logement qu’occupera le lauréat a été acquis en 1985 par l’Etat et la ville de Fribourg au centre de la capitale française. Destiné à accueillir des artistes professionnels, il est mis au concours à tour de rôle par la ville et l’Etat. Elodie Fessler