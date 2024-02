Olympiade des cuisiniers: Le Gruérien Matthieu Maeder décroche l’argent avec l’équipe nationale

L’Olympiade internationale des cuisiniers a pris fin hier après-midi à Stuttgart après cinq jours de compétition. L’équipe nationale suisse, composée de neuf chefs dont Matthieu Maeder (Echarlens), a décroché l’argent. Elle termine derrière la Finlande et devant l’Islande. Sur Instagram, le chef des Trois Tours Romain Paillereau a exprimé sa fierté et a salué le travail du Gruérien, qui a officié dans ses cuisines.

Selon les organisateurs, cette compétition d’art culinaire est la plus ancienne, la plus importante et la plus diversifiée au monde. Quelque 1200 cuisiniers de 55 nations se sont affrontés cette année. «Après son surprenant titre de championne du monde 2022 au Luxembourg, la sélection suisse a confirmé qu’elle faisait toujours partie des meilleures équipes nationales de cuisine», communique la Société suisse des cuisiniers. A noter que l’équipe des cuisiniers de l’Armée suisse a remporté la première place de la catégorie «community catering». Elodie Fessler