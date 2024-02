Patrimoine: Les orgues résonneront davantage à Fribourg en 2024

Si Fribourg a pour habitude de faire la part belle à l’orgue chaque année lors de son festival dédié à cet instrument, elle endosse un rôle particulier en 2024. La ville présidera ainsi l’ECHO (European Cities of Historical Organs), association européenne dont elle est membre. Cette dernière «a pour mission de promouvoir et préserver le patrimoine des orgues historiques ainsi que la culture du jeu d’orgue», annonce la ville dans un communiqué. Son siège est à Fribourg depuis 2016 et une dizaine de métropoles dont Toulouse et Bruxelles en font partie.

L’assemblée annuelle d’ECHO se tiendra dès lors dans la Cité des Zaehringen à la fin de l’été, dans le cadre du Festival international d’orgue de Fribourg. L’occasion d’étoffer le programme de cette 27e édition mise sur pied par l’Académie d’orgue de Fribourg (qui est rattachée à l’ECHO) et qui aura lieu du 25 au 29 septembre.

Un concert à deux orgues et un concert d’ensemble sont notamment prévus. Les organisateurs dévoileront la programmation complète de cette édition «extraordinaire» au mois de mai. Elodie Fessler